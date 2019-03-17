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Пентагон планирует оставить в Сирии около тысячи военнослужащих - WSJ

Киев • УНН

 • 8887 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Министерство обороны США разрабатывает план по сохранению в Сирии военного контингента численностью в примерно 1 тыс. человек. Как сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ), администрация президента США Дональда Трампа может пойти на такой шаг из-за затянувшихся переговоров с Турцией, союзниками в Европе и поддерживаемыми американской стороной курдскими формированиями по созданию безопасной зоны на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на WSJ.

Пентагон планирует оставить в Сирии около тысячи военнослужащих - WSJ

По данным издания, США теперь планируют продолжить работу с курдскими формированиями, "несмотря на угрозы со стороны Турции, которая грозит атаковать курдов". Около тысячи американских солдат могут остаться на юге и севере страны, утверждает газета.

В Сирии до настоящего времени находились около 2,2 - 2,5 тыс. американских военнослужащих.

Напомним, Трамп объявил 19 декабря Об решение отозвать американские силы. Предполагалось, что США выведут войска в течение 60-100 дней.

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Глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Джозеф Вотел 10 февраля сообщил, что вывод американского военного контингента из Сирии может начаться в течение нескольких недель, однако решающим фактором будет оперативная обстановка на месте. Впоследствии высшие чины Пентагона, согласно публикациям в американской прессе, фактически уговорили Трампа в значительной степени пересмотреть предыдущее решение и оставить в Сирии часть сил США.

Как пояснили в конце февраля должностные лица администрации США высокого ранга, Вашингтон намерен оставить в общей сложности 400 своих военнослужащих на двух базах (по 200 на каждого): в созданной США в одностороннем порядке зоне безопасности Эт-Танф вблизи иорданской границы, а также на северо-востоке Сирии.

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Предполагается, что американские военнослужащие будут оставаться в Сирии вместе с европейскими. Численность солдат западного контингента в Сирии в целом составит, как уточняется в американской прессе, от 800 до 1,5 тыс. человек. При этом часть СМИ пишет, что в это число включены и американское военное присутствие. Несколько дней назад европейские союзники США, как признавали официальные лица в Вашингтоне, сообщили, что не оставаться в Сирии, если оттуда полностью пойдут американские войска.

Напомним, ближайшие союзники США отклонили просьбу администрации Дональда Трампа остаться в Сирии после вывода оттуда американских военнослужащих.

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