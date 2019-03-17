Пентагон планує залишити в Сирії близько тисячі військовослужбовців - WSJ

КИЇВ. 18 березня. УНН. Міністерство оборони США розробляє план по збереженню в Сирії військового контингенту чисельністю в приблизно 1 тис. чоловік. Як повідомляє газета The Wall Street Journal (WSJ), адміністрація президента США Дональда Трампа може піти на такий крок через тривалі переговори з Туреччиною, союзниками в Європі і підтримуваними американською стороною курдськими формуваннями по створенню безпечної зони на північному сході Сирії. Про це повідомляє УНН із посиланням на WSJ.