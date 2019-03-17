Пентагон планує залишити в Сирії близько тисячі військовослужбовців - WSJ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Міністерство оборони США розробляє план по збереженню в Сирії військового контингенту чисельністю в приблизно 1 тис. чоловік. Як повідомляє газета The Wall Street Journal (WSJ), адміністрація президента США Дональда Трампа може піти на такий крок через тривалі переговори з Туреччиною, союзниками в Європі і підтримуваними американською стороною курдськими формуваннями по створенню безпечної зони на північному сході Сирії. Про це повідомляє УНН із посиланням на WSJ.
За даними видання, США тепер планують продовжити роботу з курдськими формуваннями, “незважаючи на погрози з боку Туреччини, яка погрожує атакувати курдів”. Близько тисячі американських солдатів можуть залишитися на півдні і півночі країни, стверджує газета.
У Сирії до теперішнього часу перебували близько 2,2 — 2,5 тис. американських військовослужбовців.
Нагадаємо, Трамп оголосив 19 грудня про рішення відкликати американські сили. Передбачалося, що США виведуть війська протягом 60-100 днів.
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Глава Центрального командування Збройних сил США генерал Джозеф Вотел 10 лютого повідомив, що виведення американського військового контингенту з Сирії може початися протягом декількох тижнів, однак вирішальним фактором буде оперативна обстановка на місці. Згодом вищі чини Пентагону, згідно з публікаціями в американській пресі, фактично умовили Трампа в значній мірі переглянути попереднє рішення і залишити в Сирії частина сил США.
Як пояснили наприкінці лютого посадові особи адміністрації США високого рангу, Вашингтон має намір залишити в цілому 400 своїх військовослужбовців на двох базах (по 200 на кожного): у створеній США в односторонньому порядку зоні безпеки Ет-Танф поблизу йорданського кордону, а також на північному-сході Сирії.
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Передбачається, що американські військовослужбовці будуть залишатися в Сирії разом з європейськими. Чисельність солдатів західного контингенту в Сирії в цілому складе, як уточнюється в американській пресі, від 800 до 1,5 тис. чоловік. При цьому частина ЗМІ пише, що в це число включено і американську військову присутність. Кілька днів тому європейські союзники США, як визнавали офіційні особи у Вашингтоні, повідомили, що не залишатися в Сирії, якщо звідти повністю підуть американські війська.
Нагадаємо, найближчі союзники США відхилили прохання адміністрації Дональда Трампа залишитися в Сирії після виведення звідти американських військовослужбовців.
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