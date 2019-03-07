Генерал США: Боротьба проти "Ісламської держави" ще не завершена

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КИЇВ. 8 березня. УНН. Місія з повного знищення терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД) ще не завершена. Про це заявив у четвер, 7 березня, глава Центрального командування ЗС США генерал Джозеф Вотел, передає УНН.

“Ліквідація географічного халіфату — це монументальне військове досягнення, але боротьба проти ІД і збройного екстремізму далека від закінчення, і наша місія залишається незмінною”, — сказав він під час слухань в Конгресі США.

На його думку, в даний момент можна спостерігати не поразку ІД, а перебудову стратегії угруповання, спрямованої на збереження кадрів, переміщення їх у безпечніші райони і підготовку до контрудару.

“Особовий склад ІД, евакуйований із залишків халіфату, значною мірою залишається мотивованим, нерозбитим та радикалізованим. Нам потрібно продовжувати пильно протидіяти цій організації, яка тепер розосередилася на великій території і розпалася на окремі частини”, — пояснив Вотел. Втім, за його словами, США продовжать виведення контингенту з Сирії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За останній бастіон “ІД” у Сирії тривають запеклі бої

Як повідомляв УНН, зараз підрозділи “Демократичних сил Сирії” (SDF), у яких переважають курдські загони, завершують наступ на останній бастіон ІД у східній частині Сирії — населений пункт Багуз. За останні дні з поселення евакуювали тисячі людей та сотні бойовиків ІД здались курдам у полон.

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Нагадаємо, наразі SDF не веде активних бойових дій із розрахунку, що контрольований ісламістами анклав можуть покинути цивільні особи. Протягом дня тиша у Багузі час від часу порушувалася автоматними чергами, повідомляє агенція AFP.

Нагадаємо, в грудні 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив про виведення всіх американських військовослужбовців з Сирії. Своє рішення він пояснив тим, що перемогу над терористами “Ісламської держави” вже здобуто. Після оголошення Трампа у Вашингтоні неодноразово коригували плани, визнаючи, що чіткого графіка виведення військ немає.

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