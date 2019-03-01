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Курдські загони почали штурм позицій ІД в Ель-Багузе

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 березня. УНН. Озброєна коаліція "Сили демократичної Сирії" (СДС), що складається переважно з курдів, почала в п'ятницю штурм одного з останніх оплотів терористичної організації "Ісламська держава" (ІД) в населеному пункті Ель-Багуз (провінція Дейр-ез-Зор ). Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на главу інформаційної служби СДС Мустафу Балі, передає УНН.

"Після того як наші сили завершили евакуацію цивільних осіб з Ель-Багуза і звільнення наших бійців, які були викрадені ІД, в Ель-Багузе не залишилося нікого, крім терористів", - заявив представник СДС.

"Тому наші сили почали військову операцію і вступили в бій з терористами, щоб завершити остаточне звільнення", - додав він.

Балі заявив, що бойові дії в Ель-Багузе ведуться з використанням важких озброєнь. На питання, як довго триватимуть бойові дії, він відповів: "Ми очікуємо, що бій буде запеклим і нелегким".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Сирії захопили бойовика, який озвучував пропагандистські відеоролики ІД

Загони СДС припинили вогонь в Ель-Багузі в кінці січня і створили гуманітарний коридор для виходу мирного населення з території, де залишаються бойовики ІД. За лютий ним скористалися, за відомостями ANF News, понад 20 тис. чоловік. Серед них були члени сімей терористів, бойовики які здалися в полон і заручники з числа мирних громадян. Як заявив раніше агентству Балі, в Ель-Багузе залишаються найманці, які раніше відкинули пред'явлений їм ультиматум.

Ель-Багуз розташований на східному березі річки Євфрат в сирійській провінції Дейр-ез-Зор. Він є останнім населеним пунктом, який до недавнього часу залишався під контролем ІД. Командування СДС в четвер заявило, що має намір оголосити про перемогу над екстремістами протягом тижня.

Як повідомляв УНН, на початку лютого військове об’єднання “Сирійські демократичні сили” за підтримки Сполучених Штатів Америки готуються почати наступ на останній прихисток угруповання “Ісламська держава”.

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