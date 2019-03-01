Курдские отряды начали штурм позиций ИГ в Эль-Багузе
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Вооруженная коалиция “Силы демократической Сирии” (СДС), состоящее преимущественно из курдов, начала в пятницу штурм одного из последних оплотов террористической организации “Исламское государство” (ИГ) в населенном пункте Эль-Багуз (провинция Дейр-эз-Зор). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу информационной службы СДС Мустафу Бали, передает УНН.
“После того как наши силы завершили эвакуацию гражданских лиц из Эль-Багуза и освобождения наших бойцов, которые были похищены ИГ, в Эль-Багузе не осталось никого, кроме террористов”, — заявил представитель СДС.
“Поэтому наши силы начали военную операцию и вступили в бой с террористами, чтобы завершить окончательное освобождение”, — добавил он.
Бали заявил, что боевые действия в Эль-Багузе ведутся с использованием тяжелых вооружений. На вопрос, как долго продлятся боевые действия, он ответил: “Мы ожидаем, что бой будет ожесточенным и нелегким”.
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Отряды СДС прекратили огонь в Эль-Багузе в конце января и создали гуманитарный коридор для выхода мирного населения с территории, где остаются боевики ИГ. За февраль им воспользовались, по сведениям ANF News, более 20 тысяч человек. Среди них были члены семей террористов, боевики которые сдались в плен и заложники из числа мирных граждан. Как заявил ранее агентству Бали, в Эль-Багузе остаются наемники, которые ранее отвергли предъявленный им ультиматум.
Эль-Багуз расположен на восточном берегу реки Евфрат в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Он является последним населенным пунктом, который до недавнего времени оставался под контролем ИГ. Командование СДС в четверг заявил, что намерен объявить о победе над экстремистами в течение недели.
Как сообщал УНН, в начале февраля военное объединение “Сирийские демократические силы” при поддержке Соединенных Штатов Америки готовятся начать наступление на последний приют группировки “Исламское государство”.