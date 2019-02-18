У Сирії захопили бойовика, який озвучував пропагандистські відеоролики ІД

Як зазначає видання, мова йде про 35-річного громадянина Канади африканського походження Мухаммеда Халіфі. Він був захоплений в січні. За даними газети, Халіфа озвучив кілька десятків аудіо- та відеозаписів. Серед них ті, на яких відображені розправи бойовиків над заручниками, в їх числі сирійські військові, американський репортер Джеймс Фоулі і йорданський пілот Муаз Юсеф аль-Касасіба.

“Його голос — найбільш відомий з тих, який англійською мовою будь-коли звучав в пропаганді ІД”, — констатував Чарльз Вінтер — старший науковий співробітник центру з вивчення поширення радикальних ідей при Королівському коледжі Лондона. Видання привело думка трьох незалежних фахівців, а також офіційної особи США на користь того, що зазначені записи були озвучені саме Халіфою.

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Як наголошується в публікації, опитані фахівці в сфері боротьби з тероризмом констатували, що бойовики ІД для запису пропагандистських матеріалів вкрай потребували людей, які говорять англійською без акценту. В інтерв’ю газеті Халіфа заявив, що не жалкує про скоєне. В даний час його утримують під вартою в Сирії.

Халіфа переїхав в Канаду з Саудівської Аравії, будучи дитиною, він проходив навчання в університеті в Торонто. У Сирії він прибув в 2013 році і незабаром вступив до лав угруповання. Він також брав участь в бойових діях на стороні терористів.

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Раніше УНН повідомляв, що операцію із взяття Багуза планують завершити до кінця лютого.

Як інформував УНН, 19 грудня Сполучені Штати повідомили про те, що готуються до виводу всіх військ з Сирії. Пізніше був оприлюднений сам указ про майбутнє виведення військ США з Сирії.

Після цього, президент Туреччини Тайіп Ердоган запевнив президента США Дональда Трампа, що знищить те, що могло залишитися від угруповання ІД в Сирії. Про це Трамп повідомив в неділю в своєму Twitter. Одночасно з цим, американський сенатор заявив, що зміна режимів у світі не повинна бути роботою Америки. У свою чергу, Трамп визнав інші країни здатними “подбати про Ісламську державу” без США.

Після цього, Президент США Дональд Трамп погодився надати чотири місяці на виведення американських військ з території Сирії.