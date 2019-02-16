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ІД є фактично мертвою в Сирії - сенатор Грем

ІД є фактично мертвою в Сирії - сенатор Грем

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. США в найближчий час оголосить про остаточну перемогу над Ісламською Державою (ІД) у Сирії та виведуть звідти своїх військових, але попри це, вони шукають партнерів, що забезпечать своєю присутністю там подальшу стабільність у регіоні. Про це розповів американський сенатор Ліндсі Грем під час виступу на Мюнхенській конференції безпеки, передає УНН.

“ІД в Сирії й Іраку є фактично мертвою, її ліквідують”, — заявив сенатор Грем.

Він додав, що озброєні угруповання ІД контролюють “лише пару кілометрів і одне місто” в Сирії.

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Через це, він додав, що голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Данфорд домовлятиметься з деякими присутніми в залі лідерами щодо “внеску” іноземних країн у військову присутність для стабілізації регіону, а також знищення залишків халіфату бойовиків ІД.

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“Я сподіваюся, що й президент Трамп звернеться до вас, і ви скажете “так”, — додав Грем, який вважається довіреною особою президента США Дональда Трампа.

Раніше УНН повідомляв, що операцію із взяття Багуза планують завершити до кінця лютого.

Як інформував УНН, 19 грудня Сполучені Штати повідомили про те, що готуються до виводу всіх військ з Сирії. Пізніше був оприлюднений сам указ про майбутнє виведення військ США з Сирії.

Після цього, президент Туреччини Тайіп Ердоган запевнив президента США Дональда Трампа, що знищить те, що могло залишитися від угруповання ІД в Сирії. Про це Трамп повідомив в неділю в своєму Twitter. Одночасно з цим, американський сенатор заявив, що зміна режимів у світі не повинна бути роботою Америки. У свою чергу, Трамп визнав інші країни здатними “подбати про Ісламську державу” без США.

Після цього, Президент США Дональд Трамп погодився надати чотири місяці на виведення американських військ з території Сирії.

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