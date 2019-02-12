Курди та коаліція поступово вичавлюють з Сирії "Ісламську Державу"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Курдські військові, що б'ються з останньою фортецею "Ісламської Держави" у Сирії, демонструють млявий, але методичний прогрес. Таку заяву зробила міжнародна коаліція на чолі з США, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
"Ворог цілком окопався і бійці ІД продовжують здійснювати контратаки", - розповіли у прес-службі коаліції.
Наразі Багуз, розташований на кордоні Сирії та Іраку, лишається останньою опорою ІД в регіоні.
Навіть після взяття Багуза бойові операції не завершаться - доведеться очистити район від пасток, розставлених ісламістами.
Раніше УНН повідомляв, що операцію із взяття Багуза планують завершити до кінця лютого.