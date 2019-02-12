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Курди та коаліція поступово вичавлюють з Сирії "Ісламську Державу"

Курди та коаліція поступово вичавлюють з Сирії "Ісламську Державу"

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. Курдські військові, що б'ються з останньою фортецею "Ісламської Держави" у Сирії, демонструють млявий, але методичний прогрес. Таку заяву зробила міжнародна коаліція на чолі з США, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

"Ворог цілком окопався і бійці ІД продовжують здійснювати контратаки", - розповіли у прес-службі коаліції.

Наразі Багуз, розташований на кордоні Сирії та Іраку, лишається останньою опорою ІД в регіоні.

Навіть після взяття Багуза бойові операції не завершаться - доведеться очистити район від пасток, розставлених ісламістами.

Раніше УНН повідомляв, що операцію із взяття Багуза планують завершити до кінця лютого.

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