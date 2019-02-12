Курди та коаліція поступово вичавлюють з Сирії "Ісламську Державу"

"Ворог цілком окопався і бійці ІД продовжують здійснювати контратаки", - розповіли у прес-службі коаліції.

Наразі Багуз, розташований на кордоні Сирії та Іраку, лишається останньою опорою ІД в регіоні.

Навіть після взяття Багуза бойові операції не завершаться - доведеться очистити район від пасток, розставлених ісламістами.

Раніше УНН повідомляв, що операцію із взяття Багуза планують завершити до кінця лютого.