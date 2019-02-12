Курды и коалиция постепенно выжимают из Сирии "Исламское Государство"

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 66179 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 88136 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 131948 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 131289 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130394 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125328 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 161813 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117849 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141443 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145290 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Курды и коалиция постепенно выжимают из Сирии "Исламское Государство"

Курды и коалиция постепенно выжимают из Сирии "Исламское Государство"

Киев  •  УНН

 • 12533 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Курдские военные, сражающиеся с последней крепостью "Исламского Государства" в Сирии, демонстрируют вялый, но методический прогресс. Такое заявление сделала международная коалиция во главе с США, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

"Враг вполне окопался и бойцы ИД продолжают осуществлять контратаки", - рассказали в пресс-службе коалиции.

Сейчас Багуз, расположенный на границе Сирии и Ирака, остается последней опорой ИД в регионе.

Даже после взятия Багуза боевые операции не завершатся - придется очистить район от ловушек, расставленных исламистами.

Ранее УНН сообщал, что операцию по взятию Багуза планируют завершить до конца февраля.

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