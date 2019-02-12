Курды и коалиция постепенно выжимают из Сирии "Исламское Государство"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Курдские военные, сражающиеся с последней крепостью "Исламского Государства" в Сирии, демонстрируют вялый, но методический прогресс. Такое заявление сделала международная коалиция во главе с США, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
"Враг вполне окопался и бойцы ИД продолжают осуществлять контратаки", - рассказали в пресс-службе коалиции.
Сейчас Багуз, расположенный на границе Сирии и Ирака, остается последней опорой ИД в регионе.
Даже после взятия Багуза боевые операции не завершатся - придется очистить район от ловушек, расставленных исламистами.
Ранее УНН сообщал, что операцию по взятию Багуза планируют завершить до конца февраля.