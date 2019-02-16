ИГ является фактически мертвым в Сирии - сенатор Грэм

КИЕВ. 16 февраля. УНН. США в ближайше время объявят об окончательной победе над Исламским Государством (ИГ) в Сирии и выведут оттуда свои войска, но несмотря на это, они ищут партнеров, которые обеспечат своим присутствием там дальнейшую стабильность в регионе. Об этом рассказал американский сенатор Линдси Грэм во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности, передает УНН.