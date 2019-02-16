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ИГ является фактически мертвым в Сирии - сенатор Грэм

ИГ является фактически мертвым в Сирии - сенатор Грэм

Киев  •  УНН

 • 8661 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. США в ближайше время объявят об окончательной победе над Исламским Государством (ИГ) в Сирии и выведут оттуда свои войска, но несмотря на это, они ищут партнеров, которые обеспечат своим присутствием там дальнейшую стабильность в регионе. Об этом рассказал американский сенатор Линдси Грэм во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности, передает УНН.

“ИГ в Сирии и Ираке фактически мертвое, его ликвидируют”, — заявил сенатор Грэм.

Он добавил, что вооруженные группировки ИГ контролируют “лишь пару километров и один город” в Сирии.

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Из-за этого, он добавил, что председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Данфорд будет договариваться с некоторыми присутствующими в зале лидерами про “взносы” иностранных государств в военное присутствие для стабилизации региона, а также уничтожение остатков халифата боевиков ИГ.

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“Я надеюсь, что и президент Трамп обратится к вам, и вы скажете “да”, — добавил Грэм, который считается доверенным лицом президента США Дональда Трампа.

Ранее УНН сообщал, что операцию по взятию Багуза планируют завершить до конца февраля.

Как информировал УНН, 19 декабря Соединенные Штаты сообщили о том, что готовятся к выводу всех войск из Сирии. Позже был обнародован сам указ о предстоящем выводе войск США из Сирии.

После этого, президент Турции Тайип Эрдоган заверил президента США Дональда Трампа, что уничтожит то, что могло остаться от группировки ИГ в Сирии. Об этом Трамп сообщил в воскресенье в своем Twitter. Одновременно с этим, американский сенатор заявил, что смена режимов в мире не должна быть работой Америки. В свою очередь, Трамп признал другие страны способными “позаботиться об Исламское государство” без США.

После этого, Президент США Дональд Трамп согласился предоставить четыре месяца на вывод американских войск с территории Сирии.

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