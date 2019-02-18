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В Сирии захватили боевика, который озвучивал пропагандистские видеоролики ИГ

В Сирии захватили боевика, который озвучивал пропагандистские видеоролики ИГ

Киев  •  УНН

 • 12477 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Бойцы вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) захватили на территории республики боевика, который озвучил на английском языке десятки пропагандистских роликов террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Об этом сообщила в воскресенье газета The New York Times, передает УНН.

Как отмечает издание, речь идет о 35-летнем гражданина Канады африканского происхождения Мухаммеде Халифе. Он был захвачен в январе. По данным газеты, Халифа озвучил несколько десятков аудио- и видеозаписей. Среди них те, на которых запечатлены расправы боевиков над заложниками, в их числе сирийские военные, американский репортер Джеймс Фоули и иорданский пилот Муаз Юсеф аль-Касасиба.

“Его голос — самый известный из тех, который на английском языке когда-либо звучал в пропаганде ИГ”, — констатировал Чарльз Винтер — старший научный сотрудник центра по изучению распространения радикальных идей при Королевском колледже Лондона. Издание привело мнение трех независимых специалистов, а также официального лица США в пользу того, что указанные записи были озвучены именно Халифой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп призвал Европу осудить более 800 взятых в плен в Сирии боевиков ИГ 

Как отмечается в публикации, опрошенные специалисты в сфере борьбы с терроризмом констатировали, что боевики ИГ записи пропагандистских материалов крайне нуждались в людях, которые говорят на английском без акцента. В интервью газете Халифа заявил, что не сожалеет о содеянном. В настоящее время он содержится под стражей в Сирии.

Халифа переехал в Канаду из Саудовской Аравии, будучи ребенком, он проходил обучение в университете в Торонто. В Сирии он прибыл в 2013 году и вскоре вступил в ряды группировки. Он также принимал участие в боевых действиях на стороне террористов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ИГ фактически мертвой в Сирии — сенатор Грэм

Ранее УНН сообщал, что операцию по взятию Багуза планируют завершить до конца февраля.

Как информировал УНН, 19 декабря Соединенные Штаты сообщили о том, что готовятся к выводу всех войск из Сирии. Позже был обнародован сам указ о предстоящем выводе войск США из Сирии.

После этого, президент Турции Тайип Эрдоган заверил президента США Дональда Трампа, который уничтожит то, что могло остаться от группировки ИГ в Сирии. Об этом Трамп сообщил в воскресенье в своем Twitter. Одновременно с этим, американский сенатор заявил, что смена режимов в мире не должна быть работой Америки. В свою очередь, Трамп признал другие страны способными “позаботиться о Исламское государство” без США.

После этого, Президент США Дональд Трамп согласился предоставить четыре месяца на вывод американских войск с территории Сирии.

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