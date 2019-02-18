В Сирии захватили боевика, который озвучивал пропагандистские видеоролики ИГ

Как отмечает издание, речь идет о 35-летнем гражданина Канады африканского происхождения Мухаммеде Халифе. Он был захвачен в январе. По данным газеты, Халифа озвучил несколько десятков аудио- и видеозаписей. Среди них те, на которых запечатлены расправы боевиков над заложниками, в их числе сирийские военные, американский репортер Джеймс Фоули и иорданский пилот Муаз Юсеф аль-Касасиба.

“Его голос — самый известный из тех, который на английском языке когда-либо звучал в пропаганде ИГ”, — констатировал Чарльз Винтер — старший научный сотрудник центра по изучению распространения радикальных идей при Королевском колледже Лондона. Издание привело мнение трех независимых специалистов, а также официального лица США в пользу того, что указанные записи были озвучены именно Халифой.

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Как отмечается в публикации, опрошенные специалисты в сфере борьбы с терроризмом констатировали, что боевики ИГ записи пропагандистских материалов крайне нуждались в людях, которые говорят на английском без акцента. В интервью газете Халифа заявил, что не сожалеет о содеянном. В настоящее время он содержится под стражей в Сирии.

Халифа переехал в Канаду из Саудовской Аравии, будучи ребенком, он проходил обучение в университете в Торонто. В Сирии он прибыл в 2013 году и вскоре вступил в ряды группировки. Он также принимал участие в боевых действиях на стороне террористов.

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Ранее УНН сообщал, что операцию по взятию Багуза планируют завершить до конца февраля.

Как информировал УНН, 19 декабря Соединенные Штаты сообщили о том, что готовятся к выводу всех войск из Сирии. Позже был обнародован сам указ о предстоящем выводе войск США из Сирии.

После этого, президент Турции Тайип Эрдоган заверил президента США Дональда Трампа, который уничтожит то, что могло остаться от группировки ИГ в Сирии. Об этом Трамп сообщил в воскресенье в своем Twitter. Одновременно с этим, американский сенатор заявил, что смена режимов в мире не должна быть работой Америки. В свою очередь, Трамп признал другие страны способными “позаботиться о Исламское государство” без США.

После этого, Президент США Дональд Трамп согласился предоставить четыре месяца на вывод американских войск с территории Сирии.