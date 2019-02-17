Трамп закликав Європу засудити понад 800 взятих в полон в Сирії бойовиків ІД

“Сполучені Штати просять Велику Британію, Францію, Німеччину та інших європейських союзників забрати більше 800 бойовиків ІД, які були захоплені нами в Сирії, і віддати їх суду”, — написав він у своєму мікроблозі, додавши, що “проголошений терористами халіфат готовий впасти”.

Американський лідер попередив європейських союзників, що в іншому випадку бойовики будуть відпущені.

“Альтернатива цьому є небажаною, оскільки нам доведеться відпустити їх. США не хочуть спостерігати за тим, як ці бойовики ІД проникають в Європу, куди, як очікується, вони попрямують”, — зазначив Трамп.

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“Ми робимо так багато і витрачаємо так багато. Настав час, щоб активізувалися інші і зробили роботу, на яку вони здатні. Ми виводимо (війська) після 100% -ної перемоги над халіфатом”, — заявив господар Білого дому.

Як повідомляв УНН, США в найближчий час оголосить про остаточну перемогу над Ісламською Державою (ІД) у Сирії та виведуть звідти своїх військових, але попри це, вони шукають партнерів, що забезпечать своєю присутністю там подальшу стабільність у регіоні.

Перед цим УНН писав, що операцію із взяття Багуза планують завершити до кінця лютого.

Як інформував УНН, 19 грудня Сполучені Штати повідомили про те, що готуються до виводу всіх військ з Сирії. Пізніше був оприлюднений сам указ про майбутнє виведення військ США з Сирії.

Після цього, президент Туреччини Тайіп Ердоган запевнив президента США Дональда Трампа, що знищить те, що могло залишитися від угруповання ІД в Сирії. Про це Трамп повідомив в неділю в своєму Twitter. Одночасно з цим, американський сенатор заявив, що зміна режимів у світі не повинна бути роботою Америки. У свою чергу, Трамп визнав інші країни здатними “подбати про Ісламську державу” без США.

Після цього, Президент США Дональд Трамп погодився надати чотири місяці на виведення американських військ з території Сирії.