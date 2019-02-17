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Трамп призвал Европу предать суду более 800 взятых в плен в Сирии боевиков ИГ

Трамп призвал Европу предать суду более 800 взятых в плен в Сирии боевиков ИГ

Киев  •  УНН

 • 13521 просмотра

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Президент США Дональд Трамп обратился в субботу с призывом к европейским государствам забрать и отдать под суд более 800 своих граждан, присоединившихся к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ) и взятых в плен в Сирии возглавляемой Соединенными Штатами международной коалиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на публикацию Трампа в своем микроблоге в Twitter.

"Соединенные Штаты просят Великобританию, Францию, Германию и других европейских союзников забрать более 800 боевиков ИГ, которые были захвачены нами в Сирии, и предать их суду", - написал он в своем микроблоге, добавив, что "провозглашен террористами халифат готов упасть".

Американский лидер предупредил европейских союзников, что в противном случае боевики будут отпущены.

"Альтернатива этому является нежелательной, поскольку нам придется отпустить их. США не хотят наблюдать за тем, как эти боевики ИД проникают в Европу, куда, как ожидается, они направятся", - отметил Трамп.

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"Мы делаем так много и тратим так много. Пришло время, чтобы активизировались другие и сделали работу, на которую они способны. Мы выводим (войска) после 100%-ной победы над халифатом", - заявил хозяин Белого дома.

Как сообщал УНН, США в ближайшее время объявит об окончательной победе над Исламским Государством (ИГ) в Сирии и выведут оттуда свои войска, но несмотря на это, они ищут партнеров, которые обеспечат своим присутствием там дальнейшую стабильность в регионе.

Перед этим УНН писал, что операцию по взятию Багуза планируют завершить до конца февраля.

Как информировал УНН, 19 декабря Соединенные Штаты сообщили о том, что готовятся к выводу всех войск из Сирии. Позже был обнародован сам указ о предстоящем выводе войск США из Сирии.

После этого, президент Турции Тайип Эрдоган заверил президента США Дональда Трампа, который уничтожит то, что могло остаться от группировки ИГ в Сирии. Об этом Трамп сообщил в воскресенье в своем Twitter. Одновременно с этим, американский сенатор заявил, что смена режимов в мире не должна быть работой Америки. В свою очередь, Трамп признал, что другие страны способными "позаботиться об Исламское государство" без США.

После этого, Президент США Дональд Трамп согласился предоставить четыре месяца на вывод американских войск с территории Сирии.

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