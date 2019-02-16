США хочуть замінити своїх військових у Сирії силами союзників

“Ми хочемо повернути наших солдатів додому”, — сказав Пенс. Він зазначив, що союзники США по НАТО та партнери мають взяти на себе більше відповідальності за ситуацію в Сирії.

“Ми просимо інші країни долучитися і допомогти ресурсами, підтримкою та персоналом для того, щоб убезпечити регіон та не дозволити ІД або будь-яким іншим екстремістським організаціям посилитися або відвоювати назад території”, — наголосив Пенс, цитує агенція dpa.

За його словами, у Мюнхені 16 лютого з цього приводу мали місце консультації, які необхідно продовжити.

Раніше цього дня канцлерка Німеччини Анґела Меркель поставила під сумнів стратегію США щодо виведення американського військового контингенту з Сирії. На її думку, поспіх, з яким це робиться, збільшить можливості Росії та Ірану.

“Чи добре для американців раптово і швидко вийти з Сирії? Чи це знову ж таки зміцнить спроможність Ірану та Росії з посилення свого впливу?”, — запитала канцлерка під час виступу на Мюнхенській конференції, цитує агенція AFP.

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Раніше УНН повідомляв, що операцію із взяття Багуза планують завершити до кінця лютого.

Як інформував УНН, 19 грудня Сполучені Штати повідомили про те, що готуються до виводу всіх військ з Сирії. Пізніше був оприлюднений сам указ про майбутнє виведення військ США з Сирії.

Після цього, президент Туреччини Тайіп Ердоган запевнив президента США Дональда Трампа, що знищить те, що могло залишитися від угруповання ІД в Сирії. Про це Трамп повідомив в неділю в своєму Twitter. Одночасно з цим, американський сенатор заявив, що зміна режимів у світі не повинна бути роботою Америки. У свою чергу, Трамп визнав інші країни здатними “подбати про Ісламську державу” без США.

Після цього, Президент США Дональд Трамп погодився надати чотири місяці на виведення американських військ з території Сирії.