Віце-президент США відхилив заклик Меркель до співпраці з Росією

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. Віце-президент США Майк Пенс виступив з різкою промовою під час Мюнхенської конференції з безпеки в суботу. Промова Пенса прозвучала одразу після виступу канцлера Німеччини Анґели Меркель. Виступи засвідчили низку розбіжностей в підходах до важливих міжнародних питань. Про це повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки.

У своєму виступі Меркель, зокрема, висловила сумнів у пріоритетності нарощування оборонних видатків країн-членів НАТО до 2% ВВП до 2024 року і натомість підкреслила важливість надання міжнародної допомоги іншим країнам.

Пенс, в свою чергу, виступив з різкою заявою про те, що всі 29 країн-членів НАТО мають досягти встановленої цілі витрат до 2024 року. “Коли президент Трамп говорть, що союзники по НАТО мають виконувати свої обіцянки — це те, що ми називаємо бути лідером вільного світу”, — заявив Пенс.

Пенс також розкритикував європейських союзників за їх політику стосовно санкцій проти Ірану і закликав їх вийти з ядерної угоди стосовно Ірану. “Настав час нашим європейським партнерам вийти з ядерної угоди стосовно Ірану”, — сказав він.

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Меркель же поставила питання про те, що вихід США з ядерної угоди стосовно Ірану, а також рішення адміністрації Трампа вивести війська з Сирії, не є оптимальною політикою стримування Ірану, а може зміцнити позиції Росії в регіоні.

На противагу Меркель, яка стала на захист проекту газопроводу з Росії до Німеччини “Північний потік 2”, Пенс його розкритикував.

Меркель заявила: “Якщо під час Холодної війни ... ми імпортували великі обсяги російського газу, я не знаю чому тепер ситуація має настільки погіршитись, щоб сказати: Росія залишається партнером”, — повідомляє Reuters.

Відповідаючи на питання аудиторії Меркель наголосила, що було б невірно політично виключати Росію. “З точки зору геостратегії, Європа не може бути зацікавлена в припиненні всіх відносин з Росією”, — сказала Меркель.

Однак, Пенс зауважив, що Росію треба притягнути до відповідальності за агресію в Україні 2014 року.

Як повідомляв УНН, Китай відкинув пропозицію Німеччини взяти участь в переговорах по ДРСМД.

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