Кожна країна ЄС відчуває гібридні загрози з боку Кремля - Меркель

"Щоденно в кожній європейській країні ми бачимо ознаки гібридної війни з боку Росії", - сказала вона.

Меркель додала, що першими страждають економічно слабкі країни, але усі інші також страждають.



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Крім того Канцлер додала, що гібридні загрози з боку РФ є і в інтернеті.



Нагадаємо, раніше Канцлер Федеративної Республіки Німеччина Ангела Меркель заявила, що ситуація на Донбасі далека від урегулювання.