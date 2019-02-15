Пакет "Азовських санкцій" обговорено і затверджено – Порошенко

“По санкціям сьогодні ми скоординували наші зусилля. Сьогодні в цілому обговорений і затверджений пакет санкцій, так званий „Азовський пакет“ — це саме те, що я вам обіцяв у грудні, коли ми змушені були як реакція закликати щодо світової солідарності”, — сказав Петро Порошенко.

Президент також повідомив, що доручив Міністру закордонних справ України Павлу Клімкіну в неділю провести зустріч з партнерами України і обговорити попередню координацію дій щодо запровадження санкцій.

“І немає жодного сумніву, що найближчими днями, на початку наступного тижня, санкції в Брюсселі в координації з Україною точно будуть прийняті”, — додав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Сенаті США підготували нові санкції проти РФ

Глава держави зазначив, що питання запровадження санкцій обговорювалося під час його зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у контексті звільнення українських моряків.

“Ми обговорили і скоординували наші зусилля із звільнення українських військовополонених, 24 наших моряки. Звільнити українські кораблі і забезпечити свободу судноплавства в Керченській протоці і Азовському морі”, — констатував Петро Порошенко.

“Це питання наші партнери з НАТО постійно піднімають під час комісії Росія-НАТО і під час зустрічей в рамках безпекової конференції тут, в Мюнхені. І безмовно, що у випадку, коли не буде прогресу, найближчим часом будуть застосовані санкції”, — підкреслив Президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США і ЄС обговорили санкції проти Росії за дії у Керченській протоці

За словами Глави держави, питання санкцій також обговорювалося і з Головою Комітету Сенату США із закордонних відносин паном Джеймсом Рішем. “Пан Ріш — один зі співатоврів проекту рішення щодо запровадження санкцій проти Росії, в тому числі і у зв’язку з актом агресії проти українських кораблів у нейтральних водах Чорного моря”, — зазначив Петро Порошенко.

“Сьогодні проект по санкціям складає 124 сторінки і це буде підвищена ціна, яку Росія має і мусить заплатити за акт агресії проти України”, — наголосив Президент.

Глава держави зазначив, що сьогодні Україна отримали повну підтримку керівника Комітету, а завтра відбудеться його зустріч з Віце-президентом США паном Майклом Пенсом. “І ми продовжимо цю роботу по координації і з нашими американськими партнерами”, — сказав Петро Порошенко зауваживши, що до обговорення заплановано широкий порядок денний “і з точки зору безпеки, і з точки зору НАТО, і з точки зору підтримки реформ”.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко закликав Єврокомісію підтримати “азовський пакет” санкцій проти Росії.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ Росії обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів “Бердянськ” і “Нікополь” і рейдового буксира “Яни Капу”, які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполя в Азовському морі. 24 українських моряків заарештували в окупованому Криму, пізніше їх перемістили в Москву, де арешт продовжили до кінця квітня.