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Порошенко закликав Єврокомісію підтримати “Азовський пакет” санкцій проти Росії

Порошенко закликав Єврокомісію підтримати “Азовський пакет” санкцій проти Росії

Київ • УНН

 • 9117 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко закликав Єврокомісію підтримати “Азовський пакет” санкцій проти Росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на інтернет-представництво Президента України Петра Порошенко.

Президент України Петро Порошенко зустрівся з Головним переговірником Європейської Комісії, керівником Робочої групи з питань переговорів з Великою Британією Мішелем Барн’є.

Так, співрозмовники обговорили стан розвитку співпраці Україна — Європейський Союз, зокрема в контексті виходу Великої Британії з ЄС. Президент України проінформував співрозмовника про розвиток ситуації на Донбасі і невиконання Росією Мінських домовленостей. Президент також закликав співрозмовника підтримати запровадження нового “азовського пакету” санкцій ЄС проти Москви.

У свою чергу, Мішель Барн’є привітав знакове рішення України та наголосив на готовності підтримувати Україну.

Нагадаємо, США і ЄС обговорили санкції проти Росії за дії у Керченській протоці.

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