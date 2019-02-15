Порошенко закликав Єврокомісію підтримати “Азовський пакет” санкцій проти Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко закликав Єврокомісію підтримати “Азовський пакет” санкцій проти Росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на інтернет-представництво Президента України Петра Порошенко.
Президент України Петро Порошенко зустрівся з Головним переговірником Європейської Комісії, керівником Робочої групи з питань переговорів з Великою Британією Мішелем Барн’є.
Так, співрозмовники обговорили стан розвитку співпраці Україна — Європейський Союз, зокрема в контексті виходу Великої Британії з ЄС. Президент України проінформував співрозмовника про розвиток ситуації на Донбасі і невиконання Росією Мінських домовленостей. Президент також закликав співрозмовника підтримати запровадження нового “азовського пакету” санкцій ЄС проти Москви.
У свою чергу, Мішель Барн’є привітав знакове рішення України та наголосив на готовності підтримувати Україну.
Нагадаємо, США і ЄС обговорили санкції проти Росії за дії у Керченській протоці.