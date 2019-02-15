Порошенко призвал Еврокомиссию поддержать "Азовский пакет" санкций против России
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко призвал Еврокомиссию поддержать "Азовский пакет" санкций против России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на интернет-представительство Президента Украины Петра Порошенко.
Президент Украины Петр Порошенко встретился с Главным переговорщиком Европейской Комиссии, руководителем Рабочей группы по вопросам переговоров с Великобританией Мишелем Барнье.
Так, собеседники обсудили состояние развития сотрудничества Украина - Европейский Союз, в частности в контексте выхода Великобритании из ЕС. Президент Украины проинформировал собеседника о развитии ситуации на Донбассе и невыполнение Россией Минских договоренностей. Президент также призвал собеседника поддержать введение нового "азовского пакета" санкций ЕС против Москвы.
В свою очередь, Мишель Барнье поздравил знаковое решение Украины и отметил готовность поддерживать Украину.
Напомним, США и ЕС обсудили санкции против России за действия в Керченском проливе.