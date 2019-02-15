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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 48063 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 126117 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 128086 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145254 просмотра

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Порошенко призвал Еврокомиссию поддержать "Азовский пакет" санкций против России

Порошенко призвал Еврокомиссию поддержать "Азовский пакет" санкций против России

Киев  •  УНН

 • 9117 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко призвал Еврокомиссию поддержать "Азовский пакет" санкций против России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на интернет-представительство Президента Украины Петра Порошенко.

Президент Украины Петр Порошенко встретился с Главным переговорщиком Европейской Комиссии, руководителем Рабочей группы по вопросам переговоров с Великобританией Мишелем Барнье.

Так, собеседники обсудили состояние развития сотрудничества Украина - Европейский Союз, в частности в контексте выхода Великобритании из ЕС. Президент Украины проинформировал собеседника о развитии ситуации на Донбассе и невыполнение Россией Минских договоренностей. Президент также призвал собеседника поддержать введение нового "азовского пакета" санкций ЕС против Москвы.

В свою очередь, Мишель Барнье поздравил знаковое решение Украины и отметил готовность поддерживать Украину.

Напомним, США и ЕС обсудили санкции против России за действия в Керченском проливе.

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