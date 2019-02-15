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Пакет "Азовских санкций" обсужден и утвержден - Порошенко

Пакет "Азовских санкций" обсужден и утвержден - Порошенко

Киев  •  УНН

 • 10685 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Пакет так называемых "Азовских санкций" в отношении России из-за ее агрессии против украинских военнослужащих и захвата в плен украинских моряков и нескольких кораблей в целом обсужден и утвержден. Об этом Президент Петр Порошенко сообщил во время общения с журналистами, подводя итоги первого дня рабочего визита в Мюнхен, где он примет участие в ежегодной сфере безопасности конференции, передает УНН.

"По санкциям сегодня мы скоординировали наши усилия. Сегодня в целом обсужден и утвержден пакет санкций, так называемый "Азовский пакет" - это именно то, что я вам обещал в декабре, когда мы вынуждены были как реакция призвать к мировой солидарности", - сказал Петр Порошенко.

Президент также сообщил, что поручил Министру иностранных дел Украины Павлу Климкину в воскресенье провести встречу с партнерами Украины и обсудить предварительную координацию действий по введению санкций.

"И нет никакого сомнения, что в ближайшие дни, в начале следующей недели, санкции в Брюсселе в координации с Украиной точно будут приняты", - добавил он.

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Глава государства отметил, что вопрос введения санкций обсуждался во время его встречи с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в контексте освобождения украинских моряков.

"Мы обсудили и скоординировали наши усилия по освобождению украинских военнопленных, 24 наших моряка. Освободить украинские корабли и обеспечить свободу судоходства в Керченском проливе и Азовском море", - констатировал Петр Порошенко.

"Этот вопрос наши партнеры из НАТО постоянно поднимают во время комиссии Россия-НАТО и во время встреч в рамках безопасности конференции здесь, в Мюнхене. И безмолвно, что в случае, если не будет прогресса, в ближайшее время будут применены санкции", - подчеркнул Президент.

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По словам главы государства, вопрос санкций также обсуждался и с председателем Комитета Сената США по иностранным отношениям господином Джеймсом Ришем. "Господин Риш - один из соавторов проекта решения о введении санкций против России, в том числе и в связи с актом агрессии против украинских кораблей в нейтральных водах Черного моря", - отметил Петр Порошенко.

"Сегодня проект по санкциям составляет 124 страницы и это будет повышенная цена, которую Россия и должна заплатить за акт агрессии против Украины", - подчеркнул Президент.

Глава государства отметил, что сегодня Украина получила полную поддержку руководителя Комитета, а завтра состоится его встреча с вице-президентом США господином Майклом Пэнсом. "И мы продолжим эту работу по координации и с нашими американскими партнерами", - сказал Петр Порошенко отметив, что к обсуждению запланировано широкая повестка дня "и с точки зрения безопасности, и с точки зрения НАТО, и с точки зрения поддержки реформ".

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко призвал Еврокомиссию поддержать "азовский пакет" санкций против России.

Напомним, 25 ноября 2018 пограничные корабли ФСБ России обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. 24 украинских моряков арестовали в оккупированном Крыму, позже их переместили в Москву, где арест продлили до конца апреля.

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