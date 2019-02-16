Каждая страна ЕС испытывает гибридные угрозы со стороны Кремля - Меркель

"Ежедневно в каждой европейской стране мы видим признаки гибридной войны со стороны России", - сказала она.

Меркель добавила, что первыми страдают экономически слабые страны, но все остальные также страдают.



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Кроме того Канцлер добавила, что гибридные угрозы со стороны РФ есть и в интернете.



Напомним, ранее Канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель заявила, что ситуация в Донбассе далека от урегулирования.