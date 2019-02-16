Ситуація на Донбасі далека від урегулювання - Меркель

"Там (на Донбасі - ред.) існує зараз щось на зразок хиткої стабільності, заради якої ми працювали дуже наполегливо, погодивши Мінські угоди. Ми намагаємося разом з Францією працювати для урегулювання, але ми далекі від цього, якщо чесно”, - заявила Меркель.



Як повідомляв УНН, 15 лютого російські бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі 6 разів із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Загалом противник випустив по позиціях наших військ 48 мін калібрів 120 та 82 мм.



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