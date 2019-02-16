ООС: бойовики здійснили 9 обстрілів позицій українських військових, є загиблий та поранені

Військові повідомили, що бойовики (у смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Схід”) вели вогонь:

" - з протитанкового ракетного комплексу – у районі міста Мар'їнка;

- з мінометів калібру 120 мм – поблизу населеного пункту Кам'янка.

- з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – у районі населеного пункту Павлопіль".

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У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник 6 разів обстріляв українських захисників:

" - з мінометів калібру 120 мм – у районі населеного пункту Новоолександрівка;

- з мінометів калібру 82 мм – поблизу селища Нижнє;

- з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – у районі населеного пункту Хутір Вільний;

- з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів – поблизу селища Золоте-1;

- зі станкових гранатометів різних систем та зенітної установки ЗУ-23-2 – біля селища Золоте-4;

- зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – в районі міста Попасна".

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув і двоє отримали поранення.

Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів.

За даними розвідки, 15 лютого сім бойовиків знищено та шість поранено.

Від початку поточної доби ворог вогонь не відкривав.