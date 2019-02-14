Мешканцю Кривого Рогу надсилали зброю з зони ООС для "розборок"

"Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією у Кривому Розі вилучили у місцевого мешканця зброю та боєприпаси завезені з району проведення операції Об’єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

Так, під час обшуку місця проживання, домоволодіння та гаражу зловмисника правоохоронці вилучили два пістолети невстановленого виробництва з видаленим маркуванням, обріз рушниці, протипіхотну міну ОЗМ-72, два мінні універсальні взривники, гранату іноземного походження, значну кількість елементів розібраної вогнепальної зброї та набої різного калібру.

"За інформацією спецслужби військові засоби ураження надсилалися чоловіку від спільників зі сходу країни для використання у кримінальних "розборках", - повідомили у СБУ.

У спецслужбі зазначили, що у зловмисника також знайшли чимало наркотичних речовин - 126 грамів метамфетаміну у різній розфасовці, та 280 таблеток "Циррус", що містять псевдоефедрин.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 та ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України.

Слідчі встановлюють коло осіб, причетних до протиправної діяльності, а щодо затриманого вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Як повідомляв УНН, у Кривому Розі правоохоронці провели близько 60 обшуків у наркозбувачів, які входять до злочинного угруповання, яке тривалий час діяло на території міста, було затримано 18 осіб.