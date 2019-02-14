У Кривому Розі провели обшуки у наркозбувачів, затримали 18 осіб

Так, Аброськін нагадав, що вчора працівники Департаменту стратегічних розслідувань спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції працювали в Рівному: там за вимагання більше ніж 100 тисяч доларів був затриманий керівник злочинного угруповання на прізвисько "Федор" та його помічник.

А сьогодні працівники Департаменту протидії наркозлочинності разом зі слідчими ГУ Нацполіції за підтримки Генеральної прокуратури України зранку працюють у Кривому Розі.

"На теперішній час проведено біля 60 обшуків у наркозбувачів, які входять до злочинного угруповання, яке тривалий час діяло на території міста. Вже затримано 18 осіб", - зазначив Аброськін.

Нагадаємо, у Рівному затримали лідера злочинного угрупування, яке діє на території Рівненської області з 2011 року.