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У Кривому Розі провели обшуки у наркозбувачів, затримали 18 осіб

У Кривому Розі провели обшуки у наркозбувачів, затримали 18 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. У Кривому Розі Дніпропетровської області правоохоронці провели близько 60 обшуків у наркозбувачів, які входять до злочинного угруповання, яке тривалий час діяло на території міста, було затримано 18 осіб. Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін у Facebook, передає УНН.

Так, Аброськін нагадав, що вчора працівники Департаменту стратегічних розслідувань спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції працювали в Рівному: там за вимагання більше ніж 100 тисяч доларів був затриманий керівник злочинного угруповання на прізвисько "Федор" та його помічник.

А сьогодні працівники Департаменту протидії наркозлочинності разом зі слідчими ГУ Нацполіції за підтримки Генеральної прокуратури України зранку працюють у Кривому Розі.

"На теперішній час проведено біля 60 обшуків у наркозбувачів, які входять до злочинного угруповання, яке тривалий час діяло на території міста. Вже затримано 18 осіб", - зазначив Аброськін.

Нагадаємо, у Рівному затримали лідера злочинного угрупування, яке діє на території Рівненської області з 2011 року.

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