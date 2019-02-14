В Кривом Роге провели обыски у наркосбытчиков, задержали 18 человек

Так, Аброськин напомнил, что вчера работники Департамента стратегических расследований совместно с Главным следственным управлением Нацполиции работали в Ровно: там за вымогательство более 100 тисяч долларов был задержан руководитель преступной группировки по кличке "Федор" и его помощник.

А сегодня работники Департамента противодействия наркопреступности вместе со следователями ГУ Нацполиции при поддержке Генеральной прокуратуры Украины с утра работают в Кривом Роге.

"В настоящее время проведено около 60 обысков у наркосбытчиков, которые входят в преступную группировку, которая длительное время действовала на территории города. Уже задержаны 18 человек", - отметил Аброськин.

Напомним, в Киеве задержали лидера преступной группировки, действующей на территории Ровенской области с 2011 года.