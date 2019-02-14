В Кривом Роге провели обыски у наркосбытчиков, задержали 18 человек

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 57068 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 76770 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 129210 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 129470 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129284 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124839 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 160127 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117807 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141408 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145269 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Кривом Роге провели обыски у наркосбытчиков, задержали 18 человек

В Кривом Роге провели обыски у наркосбытчиков, задержали 18 человек

Киев  •  УНН

 • 18725 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. В Кривом Роге Днепропетровской области правоохранители провели около 60 обысков у наркосбытчиков, которые входят в преступную группировку, которая длительное время действовала на территории города, были задержаны 18 человек. Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин в Facebook, передает УНН.

Так, Аброськин напомнил, что вчера работники Департамента стратегических расследований совместно с Главным следственным управлением Нацполиции работали в Ровно: там за вымогательство более 100 тисяч долларов был задержан руководитель преступной группировки по кличке "Федор" и его помощник.

А сегодня работники Департамента противодействия наркопреступности вместе со следователями ГУ Нацполиции при поддержке Генеральной прокуратуры Украины с утра работают в Кривом Роге.

"В настоящее время проведено около 60 обысков у наркосбытчиков, которые входят в преступную группировку, которая длительное время действовала на территории города. Уже задержаны 18 человек", - отметил Аброськин.

Напомним, в Киеве задержали лидера преступной группировки, действующей на территории Ровенской области с 2011 года.

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