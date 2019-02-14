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Жителю Кривого Рога присылали оружие из зоны ООС для "разборок"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 февраля. УНН. В Кривом Роге Днепропетровской области изъяли у местного жителя оружие и боеприпасы, полученные из района проведения операции Объединенных сил от сообщников для использования в криминальных "разборках". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией в Кривом Роге изъяли у местного жителя оружие и боеприпасы завезеные из района проведения операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Так, во время обыска места проживания, домовладения и гаража злоумышленника правоохранители изъяли два пистолета неустановленного производства с удаленной маркировкой, обрез ружья, противопехотная мина ОЗМ-72, два минных универсальные взривника, граната иностранного происхождения, значительное количество элементов разобранного огнестрельного оружия и патроны различного калибра.

"По информации спецслужбы военные средства поражения направлялись мужчине от сообщников с востока страны для использования в криминальных "разборках", - сообщили в СБУ.

В спецслужбе отметили, что у злоумышленника также нашли немало наркотических веществ - 126 граммов метамфетамина в разной расфасовке и 280 таблеток "Циррус", содержащих псевдоэфедрин.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 и ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины.

Следователи устанавливают круг лиц, причастных к противоправной деятельности, а в отношении задержанного решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщал УНН, в Кривом Роге правоохранители провели около 60 обысков в наркосбытчиков, которые входят в преступную группировку, которая длительное время действовала на территории города, были задержаны 18 человек.

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