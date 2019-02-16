ООС: боевики осуществили 9 обстрелов позиций украинских военных, есть погибший и раненные
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. 15 февраля российские боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 6 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В общем противник выпустил по позициям наших войск 48 мин калибров 120 и 82 мм. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
Военные сообщили, что боевики (в полосе действий оперативно-тактической группировки “Восток”) вели огонь:
“— с противотанкового ракетного комплекса — в районе города Марьинка;
— из минометов калибра 120 мм — вблизи населенного пункта Каменка.
— из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — в районе населенного пункта Павлополь”.
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В полосе действий оперативно-тактической группировки “Север” противник 6 раз обстрелял украинских защитников:
“— из минометов калибра 120 мм — в районе населенного пункта Новоалександровка;
— из минометов калибра 82 мм — вблизи поселка Нижнее;
— из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — в районе населенного пункта Хутор Вольный;
— из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов — вблизи поселка Золотое-1;
— с станковых гранатометов различных систем и зенитной установки ЗУ-23-2 — около поселка Золотое-4;
— с станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — в районе города Попасная”.
Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения.
Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.
По данным разведки, 15 февраля семь боевиков уничтожены и шесть получили ранения.
С начала текущих суток враг огонь не открывал.