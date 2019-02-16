Ситуация в Донбассе далека от урегулирования - Меркель

"Там (на Донбассе - ред.) существует сейчас что-то вроде неустойчивой стабильности, ради которой мы работали очень настойчиво, согласовав Минские соглашения. Мы стараемся вместе с Францией работать для урегулирования, но мы далеки от этого, если честно", - заявила Меркель .



Как сообщал УНН, 15 февраля российские боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 6 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В общем противник выпустил по позициям наших войск 48 мин калибров 120 и 82 мм.



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