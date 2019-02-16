Вице-президент США отклонил призыв Меркель к сотрудничеству с Россией

В своем выступлении Меркель, в частности, выразила сомнение в приоритетности наращивания оборонных расходов стран-членов НАТО 2% ВВП до 2024 года на фоне подчеркнула важность предоставления международной помощи другим странам.

Пенс, в свою очередь, выступил с резким заявлением о том, что все 29 стран-членов НАТО должны достичь установленной цели расходов до 2024 года.

"Когда президент Трамп говорть, что союзники по НАТО должны выполнять свои обещания - это то, что мы называем быть лидером свободного мира", - заявил Пенс.

Пенс также раскритиковал европейских союзников их политику в отношении санкций против Ирана и призвал их выйти из ядерной сделки в отношении Ирана.

"Пришло время нашим европейским партнерам выйти из ядерной сделки в отношении Ирана", - сказал он.

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Меркель же поставила вопрос о том, что выход США по ядерной сделки в отношении Ирана, а также решение администрации Трампа вывести войска из Сирии, не является оптимальной политикой сдерживания Ирана, а может укрепить позиции России в регионе.

В противоположность Меркель, которая стала на защиту проекта газопровода из России в Германию "Северный поток 2", Пенс его раскритиковал.

Меркель заявила: "Если во время Холодной войны ... мы импортировали большие объемы российского газа, я не знаю почему теперь ситуация имеет настолько ухудшиться, чтобы сказать: Россия остается партнером", - сообщает Reuters.

Отвечая на вопросы аудитории Меркель подчеркнула, что было бы неверно политически исключать Россию.

"С точки зрения геостратегии, Европа не может быть заинтересована в прекращении всех отношений с Россией", - сказала Меркель.

Однако, Пенс заметил, что Россию надо привлечь к ответственности за агрессию в Украине 2014 года.

Как сообщал УНН, Китай отверг предложение Германии принять участие в переговорах по ДРСМД.