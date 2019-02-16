США хотят заменить своих военных в Сирии силами союзников

“Мы хотим вернуть наших солдат домой”, — сказал Пенс. Он отметил, что союзники США по НАТО и партнеры должны взять на себя больше ответственности за ситуацию в Сирии.

“Мы просим другие страны присоединиться и помочь ресурсами, поддержкой и персоналом для того, чтобы обезопасить регион и не позволить ИГ или любым другим экстремистским организациям усилиться или отвоевать назад территории”, — подчеркнул Пенс, цитирует агентство dpa.

По его словам, в Мюнхене 16 февраля по этому поводу имели место консультации, которые необходимо продолжить.

Ранее в этот день канцлер Германии Ангела Меркель поставила под сомнение стратегию США по выводу американского военного контингента из Сирии. По ее мнению, поспешность, с которой это делается, увеличит возможности России и Ирана.

“Хорошо для американцев внезапно и быстро выйти из Сирии? Или это опять же укрепит способность Ирана и России по усилению своего влияния?”, — спросила канцлер во время выступления на Мюнхенской конференции, цитирует агентство AFP.

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Ранее УНН сообщал, что операцию по взятию Багуза планируют завершить до конца февраля.

Как информировал УНН, 19 декабря Соединенные Штаты сообщили о том, что готовятся к выводу всех войск из Сирии. Позже был обнародован сам указ о предстоящем выводе войск США из Сирии.

После этого, президент Турции Тайип Эрдоган заверил президента США Дональда Трампа, который уничтожит то, что могло остаться от группировки ИГ в Сирии. Об этом Трамп сообщил в воскресенье в своем Twitter. Одновременно с этим, американский сенатор заявил, что смена режимов в мире не должна быть работой Америки. В свою очередь, Трамп признал другие страны способными “позаботиться о Исламское государство” без США.

После этого, Президент США Дональд Трамп согласился предоставить четыре месяца на вывод американских войск с территории Сирии.