За останній бастіон "ІД" у Сирії тривають запеклі бої

Наступ на позиції ісламістів у населеному пункті Багуз у провінції Дейр-ез-Зор розпочався напередодні ввечері. Активним бойовим діями передувала евакуація тисяч місцевих мешканців з території, підконтрольної бойовикам "ІД". Зрештою, наступ розпочався у п'ятницю після того, як у "Демократичних силах Сирії", кістяк яких становлять курдські "Загони народної самооборони", заявили про завершення евакуації цивільних.

"Ми ведемо запеклі бої проти бойовиків "ІД", - повідомив командир "ДСС" Аднан Афрін. За його словами, просування бійців ДСС у Багузі відбувається повільно через вогонь снайперів "ІД". Від початку наступу "ДСС" вдалося заволодіти окремими районами Багуза і впритул наблизитися до ісламістів, повідомив Афрін. За даними курдів, у населеному пункті досі залишаються 1000-1500 бойовиків "ІД". Наступ на них ведеться з двох флангів.

Наступ ускладнюється також і тим, що ісламісти залишили після себе заміновану територію. За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, щонайменше четверо бійців "ДСС" загинули, підірвавшись на мінах. Ще щонайменше семеро курдських бійців під час наступу були поранені. За даними спостерігачів, у боях 2 березня також загинули щонайменше десятеро ісламістів. У "ДСС" висловили впевненість, що остаточна перемога над "ІД" у Багузі прийде "скоро".

Нагадаємо, курди обіцяли "швидку перемогу" над ісламістами в Багузі ще два тижні тому. Однак згодом вони призупинили наступ, аби запобігти великій кількості цивільних жертв.