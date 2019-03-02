За последний бастион "ИГ" в Сирии продолжаются ожесточенные бои

Наступление на позиции исламистов в населенном пункте Багуз в провинции Дейр-эз-Зор начался накануне вечером. Активным боевым действиями предшествовала эвакуация тысяч местных жителей с территории, подконтрольной боевикам "ИГ". В конце концов, наступление началось в пятницу после того, как в "Демократических силах Сирии", костяк которых составляют курдские "Отряды народной самообороны", заявили о завершении эвакуации гражданских лиц.

"Мы ведем ожесточенные бои против боевиков "ИГ", - сообщил командир "ДСС" Аднан Африн. По его словам, продвижение бойцов "ДСС" в Багузе происходит медленно из-за огня снайперов "ИГ". С начала наступления "ДСС" удалось завладеть отдельными районами Багуза и вплотную приблизиться к исламистам, сообщил Африн. По данным курдов, в населенном пункте до сих пор остаются 1000-1500 боевиков "ИГ". Наступление на них ведется с двух флангов.

Наступление осложняется также и тем, что исламисты оставили после себя заминированную территорию. По данным Сирийского центра мониторинга по соблюдению прав человека, по меньшей мере, четверо бойцов "ДСС" погибли, подорвавшись на минах. Еще по меньшей мере семь курдских бойцов во время наступления были ранены. По данным наблюдателей, в боях 2 марта также погибли, по меньшей мере, десять исламистов. В "ДСС" выразили уверенность, что окончательная победа над "ИГ" в Багузе будет "скоро".

Напомним, курды обещали "скорую победу" над исламистами в Багузе еще две недели назад. Однако они приостановили наступление, чтобы предотвратить большое количество гражданских жертв.