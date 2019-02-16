Курды при поддержке США освободили от боевиков ИГИЛ последний сирийский город - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. "Сирийские демократические силы", в которые входят курды и поддерживаются США, 16 февраля утром захватили последний анклав Исламского государства на восточном берегу Евфрата и в Сирии - город Багуз. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Syriahr.
За последние два дня курдам сдались несколько сотен боевиков ИГИЛ, некоторые из них все еще могут скрываться в подземных туннелях, заявляет Сирийский наблюдательный центр по правам человека.
Таким образом ИГИЛ прекратил свое существование на восточном берегу реки Евфрат, считают в наблюдательном центре.
Напомним, военное объединение "Сирийские демократические силы" при поддержке Соединенных Штатов Америки готовили наступление на последний оплот группировки "Исламское государство" - об этом заявлял спикер СДС Мустафа Бали.
По его словам, в течение последних десяти дней с окруженной территории эвакуировали более 20 000 гражданских.
Бали написал в своем Twitter, что "Сирийские демократические силы" движутся к последнему поселку в Северной Сирии, который находится под контролем экстремистов.
"Поселок Багуз, который остается последним прибежищем ИГИЛ, скоро будет очищен", - пообещал он.