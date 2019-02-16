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Курди за підтримки США звільнили від бойовиків ІДІЛ останнє сирійське місто - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. Сирійські демократичні сили, до яких входять курди і підтримуються США, 16 лютого вранці захопили останній анклав Ісламської держави на східному березі Єфрату і в Сирії – місто Багуз. Про це повідомляє УНН з посиланням на Syriahr.

За останні два дні курдам здалися кілька сотень бойовиків ІДІЛ, деякі з них все ще можуть ховатися в підземних туннелях, заявляє Сирійський спостережний центр з прав людини.

Таким чином ІДІЛ припинив своє існування на східному березі річки Євфрат, вважають в спостережному центрі.

Нагадаємо, військове об’єднання “Сирійські демократичні сили” за підтримки Сполучених Штатів Америки готували почати наступ на останній прихисток угруповання "Ісламська держава" — про це заявив речник СДС Мустафа Балі.

За його словами, протягом останніх десяти днів з оточеної території евакуювали понад 20 тисяч цивільних.

Балі написав у своєму Twitter, що “Сирійські демократичні сили” рухаються до останнього селища в Північній Сирії, яке перебуває під контролем екстремістів.

“Селище Багуз, яке лишається останнім прихистком „ІДІЛ“, скоро буде очищене”, — пообіцяв він.

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