Наступ на останній бастіон "ІД" у Сирії уповільнили через цивільних

Коли у неділю "Демократичні сили Сирії" (SDF) спробували захопити у населеному пункті Багуз останній район, утримуваний джихадистами, їм на перешкоді стали наземні міни, заміновані автомобілі, засідки і атаки смертників.

Протягом останніх кількох тижнів наступ був призупинений, у той час як десятки тисяч людей покидали Багуз.

SDF відновили наступ у п'ятницю ввечері після того, як повідомили, що вивезли мирних жителів, які там залишилися. Проте, речник SDF Мустафа Балі заявив у Twitter в понеділок, що деякі цивільні особи досі там.

"Ми уповільнюємо наступ в Багузі через невелику кількість цивільних осіб, яких "Ісламська держава" тримає як живий щит", - повідомив він.

Хоча відбиття Багуза стане важливою віхою у боротьбі проти "Ісламської держави", очікується, що це угруповання залишиться загрозою безпеки як повстанська сила зі сплячими осередками і деякими осередками на віддалених територіях.