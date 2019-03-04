Наступ на останній бастіон "ІД" у Сирії уповільнили через цивільних
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Сили, які підтримуються США, уповільнюють наступ на останній бастіон угруповання "Ісламська держава" у східній Сирії, щоб захистити цивільних осіб, які там залишилися. Про це у понеділок заявив представник збройних сил, вчергове додавши, що битва "скоро завершиться", передає УНН з посиланням на Reuters.
Коли у неділю "Демократичні сили Сирії" (SDF) спробували захопити у населеному пункті Багуз останній район, утримуваний джихадистами, їм на перешкоді стали наземні міни, заміновані автомобілі, засідки і атаки смертників.
Протягом останніх кількох тижнів наступ був призупинений, у той час як десятки тисяч людей покидали Багуз.
SDF відновили наступ у п'ятницю ввечері після того, як повідомили, що вивезли мирних жителів, які там залишилися. Проте, речник SDF Мустафа Балі заявив у Twitter в понеділок, що деякі цивільні особи досі там.
"Ми уповільнюємо наступ в Багузі через невелику кількість цивільних осіб, яких "Ісламська держава" тримає як живий щит", - повідомив він.
Хоча відбиття Багуза стане важливою віхою у боротьбі проти "Ісламської держави", очікується, що це угруповання залишиться загрозою безпеки як повстанська сила зі сплячими осередками і деякими осередками на віддалених територіях.