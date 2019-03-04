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Наступление на последний бастион "ИГ" в Сирии замедлили из-за гражданских

Киев  •  УНН

 • 9790 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. Поддерживаемые США силы замедляют наступление на последний бастион группировки "Исламское государство" в восточной Сирии, чтобы защитить гражданских лиц, которые там остались. Об этом в понедельник заявил представитель вооруженных сил, в очередной раз добавив, что битва "скоро завершится", передает УНН со ссылкой на Reuters.

Когда в воскресенье "Демократические силы Сирии" (SDF) попытались захватить в населенном пункте Багуз последний район, удерживаемый джихадистами, на их пути стали наземные мины, заминированные автомобили, засады и атаки смертников.

В течение последних нескольких недель наступление было приостановлено, в то время как десятки тысяч людей покидали Багуз.

SDF возобновили наступление в пятницу вечером после того, как сообщили, что вывезли мирных жителей, которые там остались. Однако, представитель SDF Мустафа Бали заявил в Twitter в понедельник, что некоторые гражданские лица до сих пор там.

"Мы замедляем наступление в Багузе из-за небольшго количества гражданских лиц, которых "Исламское государство" держит в качестве живого щита", - сообщил он.

Хотя взятие Багуза под контроль станет важной вехой в борьбе против "Исламского государства", ожидается, что эта группировка останется угрозой безопасности как повстанческая сила со спящими ячейками и некоторыми ячейками на отдаленных территориях.

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