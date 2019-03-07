Генерал США: Борьба против "Исламского государства" еще не завершена

"Ликвидация географического халифата - это монументальное военное достижение, но борьба против ИГ и вооруженного экстремизма далека от окончания, и наша миссия остается неизменной", - сказал он во время слушаний в Конгрессе США.

По его мнению, в данный момент можно наблюдать не поражение ИГ, а перестройку стратегии группировки, направленной на сохранение кадров, перемещения их в более безопасные районы и подготовку к контрудару.

"Личный состав ИГ, эвакуирован из остатков халифата, в значительной степени остается мотивированным, неразбитым и радикализован. Нам нужно продолжать пристально противодействовать этой организации, которая теперь рассредоточилась на большой территории и распалась на отдельные части", - пояснил Вотел. Впрочем, по его словам, США продолжат вывод контингента из Сирии.

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Как сообщал УНН, сейчас подразделения "Демократических сил Сирии" (SDF), в которых преобладают курдские отряды, завершают наступление на последний бастион ИГ в восточной части Сирии - населенный пункт Багуз. За последние дни из поселения эвакуировали тысячи людей и сотни боевиков ИГ показались курдам в плен.

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Напомним, сейчас SDF не ведет активных боевых действий из расчета, что контролируемый исламистами анклав могут покинуть гражданские лица. В течение дня тишина в Багузи время от времени поднималась автоматными очередями, сообщает агентство AFP.

Напомним, в декабре 2018 президент США Дональд Трамп объявил о выводе всех американских военнослужащих из Сирии. Свое решение он объяснил тем, что победу над террористами "Исламского государства" уже добыто. После объявления Трампа в Вашингтоне неоднократно корректировали планы, признавая, что четкого графика вывода войск нет.