У Сирії здалися 500 бойовиків "Ісламської держави"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Близько 500 бойовиків терористичної організації “Ісламська держава” здалися представникам опозиційного альянсу “Сили демократичної Сирії” (СДС), підтримуваним США. Про це повідомляє CNN, інформує УНН.
Бойовики були серед хвилі людей, що покинули село Багуз біля сирійсько-іранського кордону, яка раніше зазнала авіаудару з боку очолюваної США міжнародної коаліції.
Як заявив в своєму Twitter представник СДС Мустафа Балі, всього з села, яке називають останнім анклавом “Ісламської держави” в Сирії, 5 березня евакуювали 3,5 тисячі осіб.
Напередодні Балі повідомив про 200 бойовиків, що здалися.
Як повідомляв УНН, сирійська армія заявила про ліквідацію форпостів бойовиків на півночі провінції Хама.