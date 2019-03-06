В Сирии сдались 500 боевиков "Исламского государства"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Около 500 боевиков террористической организации “Исламское государство” сдались представителям оппозиционного альянса “Силы демократической Сирии” (СДС), поддерживаемым США. Об этом сообщает CNN, информирует УНН.
Боевики были среди волны людей, покинувших деревню Багуз у сирийско-иранской границы, которая ранее подверглась авиаудару со стороны возглавляемой США международной коалиции.
Как заявил в своем Twitter представитель СДС Мустафа Бали, всего из деревни, которую называют последним анклавом “Исламского государства” в Сирии, 5 марта эвакуировали 3,5 тысячи человек.
Накануне Бали сообщил о 200 сдавшихся боевиках.
Как сообщал УНН, сирийская армия заявила о ликвидации форпостов боевиков на севере провинции Хама.