Сирійська армія заявила про ліквідацію форпостів бойовиків на півночі провінції Хама
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Артилерія сирійської армії завдала в понеділок удари по форпостам бойовиків з екстремістського угруповання “Катаїб аль-Ізза” на півночі провінції Хама. Як повідомило агентство SANA, сирійські військовослужбовці відкрили вогонь у відповідь на безперервні обстріли бойовиками населених пунктів, що знаходяться під захистом урядових сил, передає УНН.
За інформацією агентства, бандформування, які утримують позиції біля міст Морік і Ель-Латамна, понесли суттєві втрати. Були знищені створені ними вогневі точки, а також командні пункти та склади зі зброєю.
Як вказує газета Al-Watan, удари по двом великим форпостам екстремістів були нанесені у відповідь на атаку, здійснену бойовиками в неділю на табір сирійських військ в районі Ель-Масасна. В ході відображення цієї збройної вилазки загинули понад 20 сирійських солдатів.
За відомостями видання, дії сирійської армії стали початком масштабної операції проти “Катаїб аль-Ізза” та інших бандформувань, що складаються з найманців, які воюють на боці терористів з угруповання “Джебхат ан-Нусра”. Ця операція охопить райони на стику провінцій Хама і Ідліб, де повинна бути створена демілітаризована зона.
Як повідомляв УНН, наступ на останній бастіон “ІД” у Сирії уповільнили через цивільних.