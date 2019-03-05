Сирійська армія заявила про ліквідацію форпостів бойовиків на півночі провінції Хама

За інформацією агентства, бандформування, які утримують позиції біля міст Морік і Ель-Латамна, понесли суттєві втрати. Були знищені створені ними вогневі точки, а також командні пункти та склади зі зброєю.

Як вказує газета Al-Watan, удари по двом великим форпостам екстремістів були нанесені у відповідь на атаку, здійснену бойовиками в неділю на табір сирійських військ в районі Ель-Масасна. В ході відображення цієї збройної вилазки загинули понад 20 сирійських солдатів.

За відомостями видання, дії сирійської армії стали початком масштабної операції проти “Катаїб аль-Ізза” та інших бандформувань, що складаються з найманців, які воюють на боці терористів з угруповання “Джебхат ан-Нусра”. Ця операція охопить райони на стику провінцій Хама і Ідліб, де повинна бути створена демілітаризована зона.

Як повідомляв УНН, наступ на останній бастіон “ІД” у Сирії уповільнили через цивільних.