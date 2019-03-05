Сирийская армия заявила о ликвидации форпостов боевиков на севере провинции Хама
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Артиллерия сирийской армии нанесла в понедельник удары по форпостам боевиков из экстремистской группировки “Катаиб аль-Изза” на севере провинции Хама. Как сообщило агентство SANA, сирийские военнослужащие открыли огонь в ответ на непрекращающиеся обстрелы боевиками населенных пунктов, находящихся под защитой правительственных сил, передает УНН.
По информации агентства, бандформирования, удерживающие позиции возле городов Морик и Эль-Латамна, понесли существенные потери. Были уничтожены созданные ими огневые точки, а также командные пункты и склады с оружием.
Как указывает газета Al-Watan, удары по двум крупным форпостам экстремистов были нанесены в ответ на атаку, предпринятую боевиками в воскресенье на лагерь сирийских войск в районе Эль-Масасна. В ходе отражения этой вооруженной вылазки погибли свыше 20 сирийских солдат.
По сведениям издания, действия сирийской армии стали началом масштабной операции против “Катаиб аль-Изза” и других состоящих из наемников бандформирований, которые воюют на стороне террористов из группировки “Джебхат ан-Нусра”. Эта операция охватит районы на стыке провинций Хама и Идлиб, где должна быть создана демилитаризованная зона.
Как сообщал УНН, наступление на последний бастион “ИГ” в Сирии замедлили из-за гражданских.