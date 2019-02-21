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Усі союзники США з коаліції відмовилися залишитися у Сирії після виведення американських військ

Усі союзники США з коаліції відмовилися залишитися у Сирії після виведення американських військ

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Найближчі союзники США відхилили прохання адміністрації Дональда Трампа залишитися в Сирії після виведення звідти американських військовослужбовців. Про це з посиланням на американських та іноземних чиновників повідомляє газета The Washington Post, передає УНН.

Основне прохання американської влади, за їхніми даними, полягало в тому, щоб коаліція сформувала “наглядові” сили на сирійській стороні біля кордону арабської республіки і Туреччини. Там європейські війська, згідно з ініціативою Вашингтона, повинні патрулювати “безпечну зону” шириною 20 миль (близько 32 км) і відокремлювати Туреччину від сирійських курдів (останніх Анкара вважає терористами). З такою пропозицією Штати звернулися до Великої Британії, Франції і Німеччини, вказує видання.

Однак, за словами високопоставленого співробітника адміністрації, партнери “одноголосно” заявили Сполученим Штатам: вони “не залишаться (в Сирії), якщо США звідти підуть”.

Це рішення, на думку американських військових чиновників, законодавців і високопоставлених представників адміністрації, залишиться в силі, якщо американський лідер не змінить плани щодо виведення військ. Зокрема, побоювання європейських країн пов’язані з тим, що США досі не дійшли згоди з Туреччиною, щоб та не атакувала представників сирійської опозиції — членів сирійських демократичних сил (SDF, включають в себе курдські загони і арабські опозиційні групи). Про те, що зосереджені на кордоні турецькі війська готові вирушити на північний схід Сирії після відходу американців, говорив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган.

Щоб ще раз обговорити Сирію та інші питання з виконуючим обов’язки міністра оборони США Патріком Шанаханом, турецький міністр оборони Хулусі Акар відправиться 21 лютого в Вашингтон, пише WP з посиланням на джерела в Анкарі.

Нагадуємо, сенатор Грем назвав виведення американських військ з Сирії “найдурнішою ідеєю”.

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