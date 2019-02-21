Сенатор Грем назвав виведення американських військ з Сирії "найдурнішою ідеєю"

Як наголошується в публікації, Грем запитав у Шанахана, чи дійсно адміністрація повідомляє союзникам Вашингтона, що “планує до 30 квітня повністю вивести американський військовий контингент з території Сирії”. “Так, це була вказівка ​​(президента)”, — відповів на це Шанахан, слова якого наводить видання. “Це найдурніша ідея з усіх, що я коли-небудь чув”, — сказав сенатор.

Після цього, як зазначає The Washington Post, Грем заявив Шанахану, що в такому випадку він більше не є прихильником нинішньої адміністрації. “У такому випадку тепер я ваш противник, а не прихильник”, — заявив Грем.

Як зазначав УНН, переговори США і Туреччини про буферній зоні на північному сході Сирії тривають.