Сенатор Грэм назвал вывод американских войск из Сирии "наитупейшей идеей"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Один из ближайших соратников президента США Дональда Трампа в Сенате Конгресса сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) назвал полный вывод американских военных их Сирии “наитупейшей идеей”. Об этом, как сообщила в среду со ссылкой на источники газета The Washington Post, Грэм заявил исполняющему обязанности министра обороны США Патрик Шанахана на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.
Как отмечается в публикации, Грэм спросил у Шанахана, действительно ли администрация сообщает союзникам Вашингтона, что “планирует к 30 апреля полностью вывести американский воинский контингент с территории Сирии”. “Да, это было указание (президента)”, — ответил на это Шанахан, слова которого приводит издание. “Это наитупейшая идея из всех, что я когда-либо слышал”, — сказал сенатор.
После этого, как отмечает The Washington Post, Грэм заявил Шанахану, что в таком случае он больше не является сторонником нынешней администрации. “В таком случае теперь я ваш противник, а не сторонник”, — заявил Грэм.
Как отмечал УНН, переговоры США и Турции о буферной зоне на северо-востоке Сирии продолжаются.