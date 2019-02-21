Все союзники США по коалиции отказались остаться в Сирии после вывода американских войск
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Ближайшие союзники США отклонили просьбу администрации Дональда Трампа остаться в Сирии после вывода оттуда американских военнослужащих. Об этом со ссылкой на американских и иностранных чиновников сообщает газета The Washington Post, передает УНН.
Основная просьба американских властей, по их данным, состояла в том, чтобы коалиция сформировала “наблюдательные” силы на сирийской стороне у границы арабской республики и Турции. Там европейские войска, согласно инициативе Вашингтона, должны патрулировать “безопасную зону” шириной 20 миль (порядка 32 км) и отделять Турцию от сирийских курдов (последних Анкара считает террористами). С таким предложением Штаты обратились к Великобритании, Франции и Германии, указывает издание.
Однако, по словам высокопоставленного сотрудника администрации, партнеры “единогласно” заявили Соединенным Штатам: они “не останутся (в Сирии), если США оттуда уйдут”.
Это решение, по мнению американских военных чиновников, законодателей и высокопоставленных представителей администрации, останется в силе, если американский лидер не изменит планы по выводу войск. В частности, опасения европейских стран связаны с тем, что США до сих пор не достигли соглашения с Турцией, чтобы та не атаковала представителей сирийской оппозиции — членов Сирийских демократических сил (SDF, включают в себя курдские отряды и арабские оппозиционные группы). О том, что сосредоточенные на границе турецкие войска готовы двинуться на северо-восток Сирии после ухода американцев, говорил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Чтобы еще раз обсудить Сирию и другие вопросы с исполняющим обязанности министра обороны США Патриком Шанаханом, турецкий министр обороны Хулуси Акар отправится 21 февраля в Вашингтон, пишет WP со ссылкой на источники в Анкаре.
Напоминаем, сенатор Грэм назвал вывод американских войск из Сирии “глупым идеей”.