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Ердоган і Трамп обговорили ситуацію в Сирії

Ердоган і Трамп обговорили ситуацію в Сирії

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. Президент Туреччини Тайіп Ердоган провів телефонні переговори з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомило Anadolu, передає УНН.

За його даними, лідери двох країн обговорили останні події в Сирії і підкреслили рішучість сторін до боротьби з усіма проявами тероризму. Ердоган і Трамп також відзначили значущість підтримки політичного процесу в Сирії.

В ході переговорів було досягнуто домовленостей щодо виведення військ США з Сирії відповідно до інтересів обох сторін, вказує агентство.

Як зазначав УНН, найближчі союзники США відхилили прохання адміністрації Дональда Трампа залишитися в Сирії після виведення звідти американських військовослужбовців.

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