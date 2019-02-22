Эрдоган и Трамп обсудили ситуацию в Сирии

По его данным, лидеры двух стран обсудили последние события в Сирии и подчеркнули решимость сторон к борьбе со всеми проявлениями терроризма. Эрдоган и Трамп также отметили значимость поддержки политического процесса в Сирии.

В ходе переговоров были достигнуты договоренности относительно вывода войск США из Сирии в соответствии с интересами обеих сторон, указывает агентство.

Как отмечал УНН ближайшие союзники США отклонили просьбу администрации Дональда Трампа остаться в Сирии после вывода оттуда американских военнослужащих.