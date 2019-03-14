Сенат США проголосував за виведення військ з Ємену
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Сенат США проголосував 13 березня, за припинення підтримки військових дій Саудівської Аравії в Ємені і виведення звідти американських військ протягом 30 днів. Про це повідомляє УНН з посиланням на France24.
Законодавці в контрольованій республіканцями палаті схвалили історичне скорочення президентських військових повноважень, яке наказує Трампу "вивести збройні сили США з бойових дій в Єменської Республіці протягом 30 днів".
Текст закону спрямовується в Палату представників, очолювану демократами, яка раніше схвалила аналогічне рішення.
Білий дім пригрозив вето, назвавши міру "помилковою" і заявивши, що вона завдасть шкоди двостороннім відносинам в регіоні і підірве здатність Вашингтона боротися з екстремізмом.
Повне схвалення законопроекту обома палатами Конгресу США стане історичною подією. Цей закон обмежить використання президентом військових повноважень.
Нагадаємо, Рада Безпеки ООН одноголосно прийняла британську резолюцію по розміщенню додаткових сил організації в Ємені для контролю за припиненням вогню в Ходейда.