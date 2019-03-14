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Сенат США проголосував за виведення військ з Ємену

Київ • УНН

 • 8347 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Сенат США проголосував 13 березня, за припинення підтримки військових дій Саудівської Аравії в Ємені і виведення звідти американських військ протягом 30 днів. Про це повідомляє УНН з посиланням на France24.

Сенат США проголосував за виведення військ з Ємену

Законодавці в контрольованій республіканцями палаті схвалили історичне скорочення президентських військових повноважень, яке наказує Трампу "вивести збройні сили США з бойових дій в Єменської Республіці протягом 30 днів".

Текст закону спрямовується в Палату представників, очолювану демократами, яка раніше схвалила аналогічне рішення.

Білий дім пригрозив вето, назвавши міру "помилковою" і заявивши, що вона завдасть шкоди двостороннім відносинам в регіоні і підірве здатність Вашингтона боротися з екстремізмом.

Повне схвалення законопроекту обома палатами Конгресу США стане історичною подією. Цей закон обмежить використання президентом військових повноважень.

Нагадаємо, Рада Безпеки ООН одноголосно прийняла британську резолюцію по розміщенню додаткових сил організації в Ємені для контролю за припиненням вогню в Ходейда.

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