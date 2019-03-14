Сенат США проголосовал за вывод войск из Йемена
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Сенат США проголосовал 13 марта за прекращение поддержки военных действий Саудовской Аравии в Йемене и вывод оттуда американских войск в течение 30 дней. Об этом сообщает УНН со ссылкой на France24.
Законодатели в контролируемой республиканцами палате одобрили историческое сокращение президентских военных полномочий, которое предписывает Трампу "вывести вооруженные силы США из боевых действий в Йеменской Республике в течение 30 дней".
Текст закона направляется в Палату представителей, возглавляемую демократами, которая ранее одобрила аналогичную меру.
Белый дом пригрозил вето, назвав меру "ошибочной" и заявив, что она нанесет ущерб двусторонним отношениям в регионе и подорвет способность Вашингтона бороться с экстремизмом.
Полное одобрение законопроекта обеими палатами Конгресса США станет историческим событием. Этот закон ограничит использование президентом военных полномочий.
Напомним, Совет Безопасности ООН единогласно принял британскую резолюцию по размещению дополнительных сил организации в Йемене для контроля за прекращением огня в Ходейде.